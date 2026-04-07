Pallacanestro Eurolega – Milano fuori dalla corsa play-in: decisivo il crollo nell’ultimo periodo contro Valencia

Valencia ( Valencia – Olimpia Milano 102-96) – L’ultima fiammella di speranza dell’Olimpia si spegne sul parquet di Valencia in un remake delle tante sconfitte già viste in questa stagione: Milano tocca anche il +14 alla metà del terzo periodo ma non ha solidità tecnica per gestire il vantaggio e resistenza difensiva da opporre, subendo ancora oltre 100 punti. Decisivi i guizzi di Brancou Badio (20) e Jean Montero (25).L’illusione di poter onorare l’impegno fino all’ultima partita si spegne in una manciata di minuti. Quelli che passano dal +14 toccato alla metà del terzo periodo (61-75) sotto le fiammate di Shavon Shields e Armoni Brooks alle prime azioni del quarto finale, dove Valencia mette la freccia (90-83 al 33′) con un parziale clamoroso di 29-8 (12-0 al rientro dall’ultimo riposo), disegnando i contorni dell’ennesimo remake di sconfitta con rimonta subita dalla squadra di Poeta. Il crollo, verticale e violento, rimarca i deficit già noti: mancanza di intensità difensiva che vada oltre sparute vampate e, soprattutto, di leadership e capacità di gestione dei momenti e dei possessi cruciali. Milano incassa il 19esimo ko stagionale andando ancora in tripla cifra per punti subiti (102), e naufraga in un quarto periodo scellerato, perso 24-13 dopo i 59 realizzati nei due tempi centrali.

Valencia – Olimpia Milano

Parziali: 27-24/24-30/27-29/24-13

Valencia: Badio 20, Taylor 16, Pradilla 5, Sako 2, Thompson 10; Puerto 3, Reuvers 9, Key 6, Montero 25, Moore 2, Costello 4. N.e.: Nogues. All.: Martinez.

Milano: Ellis 7, Brooks 20, LeDay 16, Shields 14, Nebo 6; Mannion 7, Booker 8, Bolmaro 4, Ricci 3, Guduric 11, Sestina. N.e.: Tonut. All.: Poeta.