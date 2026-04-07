Piromani in Val Mastallone, Pompieri al lavoro senza sosta

Vercelli – La Val Mastallone brucia dalla sera di Pasqua per un incendio quasi certamente doloso che si è sviluppato velocemente su più fronti della montagna sopra i Comuni di Rimella, Fobello e Cravagliana. Domenica notte sembrava che l’incendio fosse stato domato ma dallr prime ore di ieri mattina l’incendio si è intensificato. Sul posto molte squadre di Vigili del Fuoco e dei volontari dell’Aib con Carabinieri Forestali. Nel pomeriggio gli elicotteri hanno potuto alzarsi per raccogliere acqua, poiché inizialmente il fumo impediva la visibilità. A causa del pericolo di frane, ieri, per qualche ora, è stata chiusa la strada provinciale 9 in località Baraccone nel tratto compreso tra il ponte delle Due Acque e la frazione Ferrera nel comune di Cravagliana.