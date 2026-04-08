Agguato in strada a Sesto San Giovanni: ragazzo accoltellato la sera di pasquetta, è caccia all’aggressore

Sesto San Giovanni (MI) – Un ragazzo di 20 anni è rimasto vittima di una violenta aggressione nella serata di Pasquetta a Sesto San Giovanni. Il giovane, colpito da due coltellate, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto ricostruito finora, i fatti si sono consumati in via Gioberti, intorno alle 23.30. Il ragazzo ha raccontato ai carabinieri di essere stato sorpreso e aggredito brutalmente mentre si trovava in strada. Probabilmente un tentativo di rapina. Sul suo corpo i sanitari hanno riscontrato i segni evidenti di due fendenti, che hanno reso necessario l’immediato trasferimento nel nosocomio milanese. Sulla dinamica dell’accoltellamento indagano ora i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. I militari stanno analizzando la testimonianza della vittima per cercare di risalire all’identità dell’aggressore e chiarire il movente del gesto. Al momento non si esclude alcuna pista, dal tentativo di rapina alla lite degenerata. Nonostante la violenza dell’assalto e la gravità delle ferite riportate, i medici del Niguarda hanno fornito notizie rassicuranti: il ragazzo, sebbene sotto osservazione, non sarebbe in pericolo di vita.