Cadono calcinacci dal soffitto della biglietteria della stazione: area interdetta ai viaggiatori che dovranno fare il biglietto in treno

8 Aprile 2026 REDAZIONE Incidenti 10

Cadono calcinacci dal soffitto della biglietteria della stazione: area interdetta ai viaggiatori che dovranno fare il biglietto in treno

Alessandria – Da ieri sera i biglietti del treno si acquistano a bordo a causa della caduta di alcuni calcinacci nell’area biglietteria della stazione che hanno indotto i tecnici e i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto a recintare l’area e chiudere la biglietteria. Il fatto è avvenuto ieri sera verso le sette e per fortuna non si sono registrati feriti. Del fatto sono stati subito informati i tecnici di Rfi e del Comune di Alessandria per ulteriori verifiche. I lavori di ripristino dell’area sono previsti entro il mese in corso a cura di Centostazioni, società delle Ferrovie dello Stato.

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