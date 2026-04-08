Calcio Serie C – Fermata in casa dalla Cavese l’Atalanta U23: Finisce 1-1

Caravaggio ( Atalanta U23 – Cavese 1-1) – Una grande Atalanta U23 in dieci per quasi tutta la partita riesce a portare a casa un punto con la Cavese: 1-1 il risultato al comunale di Caravaggio, nel recupero della 34ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26. La gara si apre con un buon approccio dell’Atalanta U23, subito propositiva e costantemente in spinta offensiva. Al 15’, però, un fallo di Obrić viene sanzionato con l’espulsione dall’arbitro Gianquinto, lasciando i nerazzurri in inferiorità numerica. Da quel momento è Pardel a salire in cattedra, protagonista con una serie di interventi decisivi che permettono all’U23 di mantenere il risultato invariato fino all’intervallo.Al 51’ Manzoni recupera palla e lascia partire una conclusione da fuori area che si insacca per un gran gol, portando l’Atalanta U23 in vantaggio nonostante l’inferiorità numerica. L’occasione per il raddoppio arriva al 63’, con un contropiede due contro uno guidato da Cassa e Cissé: è lo stesso Cassa a concludere, ma il suo tiro viene deviato in angolo da un difensore. Gli ospiti trovano il pareggio al 69’ con Minaj, a segno dopo un recupero palla nei pressi dell’area nerazzurra. Nel finale è ancora Pardel protagonista con una serie di interventi decisivi che mantengono il risultato sull’1-1.

Atalanta U23 – Cavese

Gol: 51′ Manzoni (A), 69′ Minaj (C).

Atalanta U23: Pardel, Plaia, Panada (C), Manzoni (77′ Mencaraglia), Cassa (72′ Pounga), Cissè, Obrić, Ghislandi (82′ Bergonzi), Navarro, Idele (46′ Steffanoni), Vavassori (46′ Guerini). A disposizione: Zanchi, Cecchini, Simonetto, Berto, Misitano, Riccio, Bonanomi. In panchina: Luigi Pagliuca.

Cavese: Boffelli, Luciani, Awua (59′ Munari), Minaj, Fella (C), Diarrasouba (81′ Fusco), Nunziata, Peretti, Macchi, Ubani (53′ Orlando), Visconti. A disposizione: Manzo, Sposito, Gudjohnsen, Evangelisti, Maiolo, Imparato, Bolcano, Di Costanzo. In panchina: Fabio Prosperi.

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma.