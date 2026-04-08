Calcio Serie C – La Juventus U23 batte 2-1 la Ternana: i Bianconeri salgono al sesto posto in classifica

Alessandria ( Juventus U23 – Ternana 2-1) – Vittoria della Juventus Under 23 sulla Ternana, ad Alessandria, nel recupero della 34esima giornata del girone B di Serie C. Due a uno piemontese allo stadio Moccagatta: al 10’ il gol di Puczka, il momentaneo pari umbro di Aramu al 61′ e la rete vincente di Guerra al minuto 81. La Juve sale al sesto posto solitario in classifica, a quota 48, mentre la Ternana resta sull’ottavo gradino, a 44. La svolta arriva definitiva del match si materializza infatti al 70′: il direttore di gara concede un calcio di rigore per un tocco di mano di Faticanti. Le proteste della panchina dei padroni di casa si concretizza con la richiesta di FVS, che alla fine dà ragione alla squadra di Brambilla. Un’arma in più per la Next Gen, che ha saputo sfruttare bene le due card a disposizione. Nel primo tempo, quando è cambiato il colore del cartellino per Brugarello, da rosso a giallo per il classe 2005, e appunto nei secondi 45 minuti. Dieci minuti più tardi ecco quindi il nuovo sorpasso dei padroni di casa. Su un cross proveniente dalla destra, Simone Guerra è il più lesto di tutti: il suo stacco di testa batte il portiere e riporta avanti la sua squadra. Una rete decisiva che spinge i bianconeri verso il consolidamento della propria posizione playoff, per la Ternana invece si tratta di un risultato da dividere con i tanti punti interrogativi che hanno accompagnato nelle ultime ore il club umbro.

Juventus U23 – Ternana

Juventus U23: 22 Mangiapoco; 18 Brugarello, 23 Scaglia; 3 Puche; 8 Owusu (85′ Oboavwodou); 5 Macca (85′ Mazur), 7 Puckza, 26 Pagnucco; 21 Gunduz (64′ Deme), 10 Anghelè (25′ Faticanti); 39 Cerri (65′ Guerra). In panchina: 1 Scaglia, 29 Fuscaldo, 11 Amaradio, 24 Van Arle, 32 Licina, 41 Curdi. All. Brambilla

Ternana: 71 D’Alterio; 3 Pagliari, 19 Capuano ( 80′ Maestrelli), 20 Donati; 43 Ndrecka, 8 Mc Jannet, 80 Proietti (80′ Garetto), 30 Orellana, 17 Kerrigan ( 89′ Tripi); 32 Pettinari ( 70′ Leonardi), 23 Aramu ( 80′ Panico). In panchina: 1 Vitali, 12 Morlupo, 2 Kurti, 14 Meccariello, 38 Bruti. All. Fazio

Gol: pt 10′ Puckza; st 61′ Aramu, 81′ Guerra

Arbitro: Di Mario di Ciampino