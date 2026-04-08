Calcio Serie C – L’Inter U23 batte il Trento per 2-1: continua la corsa playoff

Monza ( Inter U23 – Trento 2-1) – Bella vittoria casalinga per l’Inter U23 che supera il Trento per 2-1. I Nerazzurri hanno iniziato bene, in un primo tempo piuttosto scialbo dal punto di vista delle occasioni. Al 15′ Spinaccè ha sbloccato la gara di testa, con il sesto gol in stagione. Al 71′, dopo che i Nerazzurri avevano avuto un paio di occasioni importanti con Cinquegrano e Zuberek, proprio Zuberek ha fatto centro dal dischetto, per il 2-0. Subito dopo Pellegrini aveva frenato gli entusiasmi dei padroni di casa di testa. Nel finale l’Inter U23 è riuscita a resistere e ha fatto suoi i tre punti. La vittoria di oggi è fondamentale, con la squadra di Vecchi in ottima posizione nella lotta play-off. Fondamentale ora trovare la terza vittoria consecutiva contro l’Arzignano per arrivare nel migliore dei modi allo scontro diretto contro la Giana Erminio del 19 aprile.

Inter U23 – Trento

Inter U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; Amerighi, Bovo (dall’80’ Venturini), Fiordilino (dal 46′ Kaczmarski), Berenbruch, Cocchi (dall’89 David); Lavelli (dal 64′ Mosconi), Spinaccé (64′ Zuberek). In panchina: Raimondi, Galliera, Zanchetta, Topalovic, Zouin, Bovio, Jakirovic. Allenatore: Stefano Vecchi

Trento(4-3-3): Barlocco; Triacca, Trainotti, Corradi, Maffei; Candelari (dal 58′ Giannotti), Aucelli, Fossati (dal 58′ Sangalli); Chinetti (dall’82’ Dalmonte), Ebone (dal 58′ Pellegrini), Capone (dal 71′ Ladisa). In panchina: Costantini, Tommasi, Rigione, Muca, Benedetti, Mehic, Corallo, Miranda. Allenatore: Luca Tabbiani

Gol: Spinaccé (15′), Zuberek (71′), Pellegrini (75′)

Arbitro: Giorgio Di Cicco (sez. di Lanciano)