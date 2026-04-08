Gravissima lite in un ristorante kebab a Milano Barriera: tre uomini accoltellati, un ragazzo arrestato per tentato omicidio

Torino – Una lite per futili motivi tra pakistani e tunisini all’interno del ristorante pizzeria kebap Istanbul Mimo di corso Giulio Cesare a Torino è sfociata in una violenta aggressione con un coltello che ha provocato tre feriti e, successivamente, in un arresto per tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di Martedì 7 aprile 2026. Per due dei tre feriti, a causa di tagli alla testa e a una gamba, che hanno provocato loro copiose perdite di sangue, è stato necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco da parte dei sanitari del 118 Azienda Zero. Si tratta di pakistani di 30 e 37 anni. Nessuno di loro, in ogni caso, è in condizioni preoccupanti nonostante inizialmente la prognosi per uno dei due sia stata considerata riservata dai medici del presidio sanitario. Il terzo ferito, medicato sul posto, è invece il titolare del locale. Prima che partissero i fendenti, qualcuno, verosimilmente il gruppo dei tunisini, ha scaricato nell’esercizio una bomboletta di spray urticante per provocare il caos. Al momento non sono chiarissime le circostanze che hanno portato al diverbio. Si parla di uno sguardo verso una ragazza del gruppo di tunisini che sarebbe stato male interpretato da questi ultimi.