Investito un uomo di 84 anni in viale Saffi a Novi: trasportato in ospedale

Novi Ligure (AL) – Grave incidente questa mattina, Mercoledì 8 Aprile, in viale Saffi, nel centro di Novi Ligure. Poco prima delle 11, un uomo di 84 anni è stato investito da un furgone davanti al Liceo classico ed è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente. In base alla prime informazioni, il furgone stava effettuando una manovra in retromarcia quando ha colpito l’uomo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, insieme alla Polizia locale impegnata nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.