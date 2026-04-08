La Pernigotti torna a produrre a Novi nello storico stabilimento di Viale Rimembranza

Novi Ligure (AL) – Finalmente la notizia è confermata: entro l’anno la Pernigotti tornerà a produrre nello storico stabilimento di Viale Rimembranza. Dopo tante indiscrezioni, l’a.d. di Pernigoti che fa parte del gruppo Walcor di Pozzaglio e Uniti (CR) ha fatto sapere che la storica azienda novese continuerà a produrre a Novi. Archiviata l’ipotesi di costruire un nuovo stabilimento è prevalza la decisione del ritorno al passato. Lo stabilimento, acquistato dai fratelli Toksoz, precedenti titolari del marchio e dell’azienda di Viale della Rimembranza per cui è stata scartata l’ipotesi di costruire una nuova fabbrica. La scorsa settimana l’amministratore delegato dell’impresa del cioccolato Francesco Pastore ha rivelato che l’acquisizione dell’immobile si concluderà entro l’estate, mentre I lavori di ristrutturazione costeranno circa 8 milioni di euro. Attualmente nello stabilimento novese lavora una cinquantina di addetti alla produzione di semilavorati di alta qualità per le gelaterie artigianali, oltre alla produzione di cioccolato.

Foto “La Stampa”