Pallacanestro Serie A2 – Torino sfiora l’impresa: Pesaro vince nel finale

Rimini ( Basket Torino – Pesaro 77-81) – La Reale Mutua Basket Torino va a un passo da un’altra impresa dopo il colpo dell’andata, ma al Pala Gianni Asti è la capolista Victoria Libertas Pesaro a imporsi 77-81 al termine di una sfida intensa, fisica e ricca di ribaltamenti emotivi. I gialloblù inseguono per oltre trenta minuti, scivolano fino al -18 nel terzo quarto e poi costruiscono una rimonta che infiamma il pubblico torinese, tornando fino al -1 nel finale. Nei possessi decisivi, però, la maggiore lucidità degli ospiti fa la differenza.Miniotas è l’MVP con 29 punti e 13 rimbalzi in appena 28 minuti, Lorenzo Bucarelli aggiunge 19 punti con 5 rimbalzi e 4 assist, mentre 9 punti li segna Jazz Johnson. A Torino non bastano 26 punti di Robert Allen, 16 di Matteo Schina, 15 di Macio Teague e 10 di Lorenzo Tortù.

Basket Torino – Pesaro

Parziali: 18-21/12-24/25-23/22-13

Reale Mutua Torino: Robert Allen 26 (10/11, 0/2), Matteo Schina 16 (4/4, 2/5), Macio Teague 15 (3/8, 2/6), Lorenzo Tortu’ 10 (3/4, 1/2), Matteo Ghirlanda 4 (1/2, 0/4), Federico Massone 4 (2/4, 0/3), Giovanni Severini 2 (1/3, 0/2), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Umberto Stazzonelli 0 (0/2, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0)

Victoria Libertas Pesaro: Regimantas Miniotas 29 (11/12, 1/1), Lorenzo Bucarelli 19 (4/8, 2/3), Jazz Johnson 9 (3/7, 0/2), Nicolo Virginio 8 (1/4, 2/3), Matteo Tambone 7 (2/4, 1/4), Alessandro Bertini 5 (1/2, 1/3), Octavio Maretto 4 (1/2, 0/3), Stefano Trucchetti 0 (0/1, 0/0), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0)