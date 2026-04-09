Attività di controllo dei Carabinieri a Casale: un arresto per spaccio e sanzioni

Casale Monferrato (AL) – Nel corso di un servizio coordinato, i Carabinieri della Compagnia di Casale, insieme al Nas di Alessandria, alle unità cinofile di Volpiano e alla Guardia di Finanza, hanno effettuato verifiche capillari in diversi punti sensibili della città. L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di un 28enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di diverse dosi di marijuana e hashish. Oltre a 870 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione, estesa all’auto e all’abitazione, ha consentito di sequestrare circa un etto e mezzo di sostanze stupefacenti. Un quantitativo che conferma l’ipotesi di un’attività strutturata di spaccio sul territorio. Nel corso delle verifiche sono emerse anche irregolarità igienico-sanitarie, con sanzioni amministrative per 1.500 euro. Sono stati inoltre individuati lavoratori impiegati in modo irregolare, segnalati alle autorità competenti. Al termine delle operazioni, il 28enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Vercelli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.