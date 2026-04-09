Il Piemonte al Vinitaly 2026

Torino – Il Piemonte torna a proporre le sue eccellenze vitivinicole e i suoi prodotti enograstronimici di qualità all’edizione 2026 di Vinitaly, a Verona Fiere, da domenica 12 a mercoledì 15 aprile. Allestito per l’occasione un grande spazio di 700 m2 nel Padiglione 10, curato dalla Direzione Agricoltura della Regione che comprende un ampio auditorium centrale per eventi e presentazioni un’area per momenti conviviali e degustazioni, le postazioni di 108 aziende produttrici e dei Consorzi di Tutela Gavi, Barbera, Asti e Brachetto. Per l’intera durata della fiera viene sposto il trofeo delle ATP Finals di tennis maschile, che dal 15 al 26 novembre si svolgeranno per la sesta volta nell’Inalpi Arena di Torino. Agli operatori professionali sono offerte molte opportunità per scoprire e approfondire le produzioni agroalimentari di qualità del Piemonte in abbinamento naturale ai grandi vini, grazie ai Consorzi e ai Distretti del Cibo. Grazie alla presenza delle Atl vengono presentati anche gli itinerari e prodotti turistici che fanno del Piemonte una delle mete più apprezzate a livello nazionale e internazionale per la capacità di sposare enogastronomia, storia, arte e scoperta del territorio. All’esterno del padiglione il Ristorante Piemonte, gestito dal consorzio Piemonte Land of Wine e curato dallo chef Davide Palluda, propone ogni giorno ai visitatori diversi menu a base delle eccellenze agroalimentari del Piemonte.