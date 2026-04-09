Incendio nella notte in via Atom a Torino: a fuoco la facciata di un condominio

Torino – Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Torino nella notte tra Mercoledì e Giovedì in via Atom a Torino per l’incendio di una facciata di un palazzo residenziale. Poco dopo le 4 del mattino, 6 squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui due autoscale, sono intervenute in via Atom per spegnere le fiamme che hanno interessato il cappotto esterno della facciata di un palazzo residenziale di 10 piani . Le squadre hanno operato per circa 3 ore e hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio mentre non si riscontrano persone coinvolte.