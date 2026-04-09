Lite tra ragazze a Torino Barriera Milano: tre ferite in ospedale e una in stato d choc.

Torino – Una furiosa lite tra un numero tuttora imprecisato di ragazze, tutte straniere (in parte magrebine e in parte centrafricane), è scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri a uno degli ingressi del parco Peccei, all’incrocio tra via Valprato e via Gressoney a Torino. Tre giovani sono rimaste ferite da coltellate. La più grave, 17enne, comunque non in pericolo di vita, è stata trasportata in ambulanza dai sanitari del 118 Azienda Zero all’ospedale San Giovanni Bosco. Due coetanee, meno gravi, sono state trasportate negli ospedali San Giovanni Bosco e Maria Vittoria. Una quarta ragazza è stata trasportata anch’essa all’ospedale Maria Vittoria in stato di choc, ma senza ferite.