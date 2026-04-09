Notte di violenza: due persone aggredite a Rapallo, un giovane preso a calci in via della Maddalena a Genova

Rapallo (GE) – Sono tre le persone che questa notte sono state soccorse dopo essere state aggredite per strada. Il primo episodio si è verificato a Rapallo, dove due persone sono state prese a calci e pugni in via Tito Speri. A Genova invece un giovane straniero è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dopo essere stato picchiato in via della Maddalena.A Rapallo sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l’accaduto. La segnalazione è arrivata qualche minuto prima delle due di notte: sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. Le due vittime avrebbero raccontato di essere stati aggrediti da altrettante persone con calci e pugni: entrambe sono state trasferite al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti. A Genova invece, intorno alle tre di notte, al 112 è arrivata una telefonata per segnalare un giovane che era stato picchiato in via della Maddalena. Soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica insieme alla polizia locale, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul caso indagano i carabinieri.