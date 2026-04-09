Pallacanestro Eurolega – Olimpia fischiata e sconfitta: vince il Bayern al Forum

Milano ( Olimpia Milano – Bayern 84-94) – Desolante serata per l’Olimpia Milano che cade 94-84 contro il Bayern Monaco. I milanesi appaiono da subito scarichi e con poca intensità, il Bayern ne approfitta con Obst e nel secondo quarto prende il largo con un parziale da 32-14 che fa piovere fischi al Forum. L’intensità per gli uomini di Poeta è inesistente e Dimitrijevic (ex al veleno) punisce ripetutamente trovando e innescando canestri facili mentre l’Olimpia si sveglia solo in un inutile quarto quarto dove c’è un lampo (breve) difensivo che produce un parziale e l’illusione di una rimonta. Troppo poco però e non basta qualche fiammata di Brooks, tutto molto estemporaneo, e il Forum saluta l’Euroleague con uno spettacolo davvero desolante.

Olimpia Milano – Bayern

Parziali: 20-20, 34-52; 55-74

Olimpia Milano: Mannion, Ellis 9, Booker 8, Tonut, Bolmaro 2, Brooks 13, LeDay 10, Ricci 9, Guduric 5, Shields 14, Nebo 4, Sestina 4.

Bayern Monaco: Dimitrijevic 15, Da Silva 10, Rathan-Mayes, Giffey 5, Voigtmann, Jessup 7, Lucic 7, Obst 19, Hollatz, Mike 12, Gabriel 12, McCormack.