Ciclista travolto da un tir: striscia fuori dal mezzo e si salva

Genova – Tragedia sfiorata in via Brigante Partigiane, nel centro di Genova, nella mattinata di Mercoledì. Qui, un ciclista che procedeva verso Brignole è stato travolto da un tir che lo seguiva, ed è riuscito ad uscire quasi illeso da una situazione che sembrava disperata. Il ciclista, un uomo di 61 anni, è rimasto incastrato sotto il paraurti anteriore dell’autoarticolato. Forse, il conducente del mezzo pesante non si è accorto della presenza della bicicletta causa dell’angolo cieco anteriore. Per fortuna, l’uomo di 61 anni, è riuscito a strisciare autonomamente sotto il mezzo uscendo dal lato passeggero. Sul posto la Croce Bianca Genovese con l’automedica Golf 1, la sezione infortunistica della polizia locale e i vigili del fuoco. L’intervento dei pompieri comunque non è stato necessario. Il ciclista se l’è cavata con un dolore costale ed escoriazioni varie a volto e arti inferiori, rimanendo sempre cosciente e collaborante. È stato spinalizzato e portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.