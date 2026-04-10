Degenera la festa per la promozione dei calciatori: violenza sessuale contro una studentessa di Torino, tre giocatori a processo

Bra – Tre ex calciatori del Bra, lo scorso anno promosso dalla D alla C, sono stati rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo e. uno solo, per revenge porn. Avrebbero abusato di una studentessa universitaria torinese, di 20 anni, la sera del 30 Maggio 2025, dopo i festeggiamenti per i risultati ottenuti in campo. Ieri, 9 Aprile, al tribunale di Asti competente, hanno chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Sono Fausto Perseu (24 anni), Alessio Rosa (23) e Christ Jesus Mawete (21), come ha anticipato il quotidiano La Stampa, tutelati dagli avvocati Gianluca De Bonis, Alessandro Buccieri e Andrea Rosso. A quanto risulta, in quella sera di festa, la studentessa aveva accettato un rapporto sessuale solo con uno dei calciatori. I due, insieme, sarebbero andati nell’appartamento in città, dove lui viveva con alcuni compagni di squadra. Lì si sarebbe consumata la violenza di gruppo, che lei ha raccontato a fatica agli inquirenti. L’indomani, tornata a Torino, la studentessa ha raccontato tutto ad una amica. Insieme sono andate all’ospedale Sant’Anna, dove lei è stata visitata. Poi ha denunciato e sono partite le indagini. Qualche tempo dopo, lei è tornata all’ospedale, a quanto risulta dopo aver abusato di alcuni farmaci, anche per via degli strascichi di questa storia dolorosa. Gli imputati, tramite i loro legali, sostengono di essere innocenti. Se saranno condannati, come prevede il rito abbreviato, potranno contare sullo sconto di un terzo di pena. Rischiano anche di dover risarcire la coetanea di cui hanno abusato.