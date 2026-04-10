Frontale fra due auto: un’anziana ricoverata in codice rosso

Melazzo (AL) – Per cause in corso di accertamento stamane verso le otto una donna di 81 anni a bordo di un’auto si è scontrata frontalmente con un’altra auto condota da un uomo di 40 anni all’altezza del bivio per Melazzo in località Quartina. Sul posto un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso che ha trasferito in codice rosso la donna all’ospedale di Alessandria. Meno gravi le condizioni dell’uomo ricoverato in codice verde. Sono intervenuti anche i Vigil del Fuoco e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del grave incidente.