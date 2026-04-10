Fugge dalla comunità impugnando un coltello, tentando rapine, compiendo aggressioni per poi andare a sbattere con un’auto rubata: ora è in carcere

Acqui Terme (AL) – Ieri sera un minorenne ospite di una comunità in cui era ospite è uscito impugnando un coltello facendo perdere le proprie tracce. Ha quindi tentato di rapinare alcuni automobilisti e tendando di aggredire una ragazza che è riuscita a scappare. Di lì a poco ha aggredito a scopo di rapina un automobilista che si è difeso ma è finito all’ospedale..Non è finita perché in Via Trieste ha aggredito un uomo di 76 anni, ferendolo e riuscendo a sottrargli le chiavi dell’auto. L’anziano ha reagito e ha riportato una frattura al piede e ferite varie per una prognosi di due mesi. Intanto il giovane è andato a asbattere con l’auto rubata contro ben sette vetture parcheggiate. Uscito dall’auto è scappato a piedi mentre stavano arrivanto i Carabinieri che lo hanno fermato e arrestato. Nonostante l’incidente, ha proseguito la fuga a piedi ma l’intervento dei Carabinieri ha messo la parola fine alla scorribanda del “maranza” che è finito in manette e poi trasferito nel carcere minorile di Torino.