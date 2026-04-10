Furto di un’opera d’arte di Cardamone: indagini in corso

Casale Monferrato (AL) – Rubata un’opera d’arte dell’artista monferrino contemporaneo Alessandro Cardamone. Secondo la denuncia presentata, il furto è avvenuto al Castello Paleologi di Casale Monferrato durante la sua esposizione. L’opera sottratta rappresenta uno dei pezzi più importanti della collezione dell’artista: si tratta di “Femme ou Cafè du Louvre”, realizzata a Nuglar in Svizzera. Il dipinto, eseguito su tela di Lino con colori acrilici misura 110 per 86 cm. Secondo quando riferito, il furto sarebbe avvenuto mercoledì durante le operazioni di smantellamento della mostra, che comprendeva complessivamente 74 opere. Le indagini dei Carabinieri sono in corso. Sono state visionate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza posizionate presso i due ingressi del Castello.