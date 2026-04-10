Perde il controllo della moto e si schianta: morto un ragazzo di 25 anni

Torino – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, Giovedì 9 Aprile, in via Sansovino, dove un motociclista di 25 anni, Francesco Desario, ha perso la vita in un incidente che non ha coinvolto altri veicoli in movimento. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale, intervenuti per i rilievi, ma i primi accertamenti delineano un quadro drammatico. Secondo quanto ricostruito, Francesco stava percorrendo via Sansovino in direzione di Piazza Cirene a bordo di una Kawasaki z750 quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della moto. Il mezzo ha terminato la sua corsa contro una Hyundai Tucson parcheggiata all’altezza dell’incrocio con l’interno 205, una diramazione della stessa via. L’impatto è stato estremamente violento, ma un dettaglio emerso dai rilievi aggiunge inquietudine alla dinamica: il corpo del giovane è stato trovato molto più indietro rispetto al punto di schianto con l’auto. Un elemento che fa ritenere agli investigatori che l’urto fatale possa essere avvenuto contro l’asfalto, probabilmente in seguito ad un volo di diversi metri. La moto, invece, avrebbe proseguito la sua corsa fino a colpire la vettura parcheggiata. Sul posto sono intervenute in pochi minuti tre ambulanze del 118 Azienda Zero. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Il decesso di Francesco è stato dichiarato poco dopo l’arrivo dei soccorsi.