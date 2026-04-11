Calcio Serie A – Il Milan sprofonda a San Siro sotto i colpi dell’Udinese: finisce 0-3

Milano ( Milan – Udinese 0-3) – È grande crisi per il Milan, che ora rischia di rimettere davvero in discussione una qualificazione alla prossima Champions League che sembrava ormai certa fino a poche giornate fa. I rossoneri crollano infatti 3-0 contro l’Udinese a San Siro nel 32º turno di Serie A e infilano così il terzo ko nelle ultime quattro partite, correndo adesso il rischio di essere avvicinato da chi insegue in classifica. Zaniolo è infatti grande protagonista dell’azione che porta all’1-0 ospite al 27’, quando serve ad Atta la palla grazie alla quale il francese innesca l’autogol di Bartesaghi. Sempre Zaniolo dipinge poi il cross che Ekkelenkamp tramuta nel 2-0 di testa al 37’, dopo che Davis aveva pure colpito una traversa qualche secondo prima (decisivo Maignan). Kristensen sfiora invece il tris, con San Siro che inizia a fischiare già all’intervallo.Il Milan pare più propositivo, ma l’Udinese colpisce di nuovo in ripartenza: Atta battezza il primo palo e fa 3-0, con Maignan che deve poi negare il poker a Davis. A fare rumore al 77’ sono invece i fischi sonori con i quali i tifosi presenti a San Siro accompagnano l’uscita dal campo del sostituito Leao, con i rossoneri che alzano definitivamente bandiera bianca. L’Udinese vince dunque 3-0 e sale a 43 punti, lasciando il Milan invece fermo a 63: ora Como e Juventus potrebbero accorciare sul Diavolo, risucchiandolo nella corsa Champions.

Milan – Udinese

Milan (4-3-3): Maignan; Athekame (46’ Fullkrug), De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci (60’ Fofana), Modric (72’ Jashari), Rabiot; Saelemaekers, Leao (77’ Loftus-Cheek), Pulisic (72’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano, Estupinan, Gabbia, Odogu, Tomori, Gimenez. All.: Allegri



Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (86’ Miller), Karlstrom, Atta (85’ Zarraga), Kamara; Zaniolo (66’ Piotrowski), Davis (76’ Gueye). A disp.: Nunziante, Padelli, Sava, Arizala, Bertola, Mlacic, Camara, Bayo, Buksa. All.: Runjaic



Arbitro: Marchetti