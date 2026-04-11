Calcio Serie A – La Juventus batte l’Atalanta e aggancia il quarto posto

Bergamo ( Atalanta – Juventus 0-1) – Il sabato della trentaduesima giornata di Serie A si chiude con il successo della Juventus, che vince 1-0 in casa dell’Atalanta. Nel primo tempo, la Dea va più vicina al gol, visto che si rende subito pericolosa con Zappacosta e Zalewski, poi centra un palo con Scalvini e nel recupero del primo tempo sfiora la rete con una girata di Krstovic. I piemontesi, invece, ci provano solo con Kelly murato da Bernasconi. Nella ripresa, però, la sblocca subito l’ex: Boga, titolare nel 3-4-2-1 di Spalletti, segna in modo rocambolesco, portando in vantaggio i bianconeri. Palladino prova a riprenderla inserendo Raspadori, mentre negli ospiti entra un altro, fischiatissimo ex: Koopmeiners. La Juve non la chiude perché Thuram spreca un’occasione in area di rigore, ma nemmeno gli ingressi di Pasalic e Scamacca (che ci prova di testa mandando però alto) portano al pareggio della Dea, ora più lontana che mai dalla zona Champions. Spalletti, invece, festeggia il rinnovo con il momentaneo quarto posto in attesa di Como-Inter e con il -3 dal Milan a due settimane dallo scontro diretto di San Siro.

Atalanta – Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (27′ st Ahanor); Zappacosta (41′ st Bellanova), de Roon (27′ st Pasalic), Ederson, Bernasconi; Zalewski (10′ st Raspadori), De Ketelaere; Krstovic (27′ st Scamacca). In panchina.: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Obric, Levak. All.: Palladino

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (25′ st Gatti), Locatelli, Thuram (26′ st Koopmeiners), Cambiaso (34′ st Kostic); Conceiçao (34′ st Miretti), Yildiz (13′ st David); Boga. In panchina.: Pinsoglio, Radu, Zhegrova, Milik, Openda. All.: Spalletti.

Gol: 3′ st Boga

Arbitro: Maresca