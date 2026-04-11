Calcio Serie B – Il Monza batte per 2-0 il Bari e torna secondo a pari punti con il Frosinone

Monza ( Monza – Bari 2-0) – Con i gol di Obiang e Pessina il Monza supera 2-0 il Bari all’U-Power Stadium e aggancia in classifica il Frosinone, con cui è in vantaggio negli scontri diretti, a quattro giornate dalla fine del campionato. Il Monza è subito padrone del gioco e dopo due minuti sfiora ancora il vantaggio, prima con il tiro-cross pericoloso di Birindelli e poi col sinistro piazzato di Pessina che sibila a lato. Monologo biancorosso che prosegue al 9’ quando Colpani va via bene sulla destra e crossa sul secondo palo, ma nessun compagno si fa trovare pronto. Dopo una mezz’ora quasi esclusivamente di marca brianzola, al 31’ si fa vedere il Bari con un contropiede del suo talentino Rao che poi crossa rasoterra: determinante il salvataggio in corner di un generosissimo Pessina ad anticipare Moncini. Il Monza riprende a macinare gioco e al 39’ sfiora il gol sugli sviluppi di corner da sinistra: è Delli Carri a svettare in area mandando sopra la traversa di poco. Per aspettare il gol del vantaggio brianzolo bisogna però aspettare soltanto pochi minuti nella ripresa. E’ il 50’ quando Petagna pesca con una splendida imbucata Obiang, che piazza con precisione la palla sul palo più lontano. Secondo pesantissimo gol in campionato per il centrocampista della Guinea Equatoriale e grande festa all’U-Power Stadium. Monza a un passo dal 2-0 anche al 78’. Questa volta è Azzi a fare il vuoto a sinistra e sul suo cross Petagna si vede negare il gol dal provvidenziale intervento di Dorval, che manda sul palo. Deviazione col ginocchio di Petagna che pregustava il 2-0. Il meritatissimo raddoppio biancorosso arriva finalmente al 80’. L’azione nasce ancora da un’accelerazione bruciante di Caso che poi premia l’inserimento di Pessina, pronto a insaccare in corsa col sinistro sul primo palo.

Monza – Bari

Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli (68’ Bakoune), Obiang (68’ Colombo), Pessina, Azzi; Colpani, Mota (68’ Caso); Petagna (86’ Alvarez). In panchina: Pizzignacco, Strajnar, Carboni, Brorsson, Capolupo, Ciurria, Hernani, Forson, Mout. Allenatore: Bianco

Bari (3-4-2-1): Pissardo; Cistana, Odenthal, Mantovani; Mane (66’ Dorval), Maggiore (66’ Verreth), Artioli, Piscopo (84’ Cavuoti); Esteves (84’ Cuni), Rao; Moncini (84’ Gytkjaer). In panchina: Marfella, Stabile, Nikolaou, Braunoder, Traorè, Bellomo, Pagano. Allenatore: Longo

Gol: st 50′ Obiang, 80′ Pessina

Arbitro: Ramondino