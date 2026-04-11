Calcio Serie B – La Sampdoria rimonta nel finale il Pescara e vince 1-2

Pescara ( Pescara – Sampdoria 1-2) – Il Pescara accoglie la Sampdoria allo Stadio Adriatico, impianto in cui è Di Nardo a sfiorare il vantaggio per i padroni di casa al 25’, con un colpo di testa che viene respinto dalla traversa. Proprio il numero 9 del Delfino si rifà però nel recupero del primo tempo, realizzando il calcio di rigore che porta gli abruzzesi sull’1-0. La Samp si affanna allora alla ricerca del pareggio nel corso della ripresa e lo trova all’82’ con Conti, al primo vero tiro in porta. Le emozioni non sono però finite, visto che Depaoli appoggia in rete di petto il 2-1 che decide la partita al 93’: favoloso l’assist d’esterno di Cherubini. Pochi secondi dopo Brunori colpisce pure un palo. I blucerchiati centrano così la terza vittoria di fila e salgono a 40 punti, lasciando il Pescara a 32 punti: i Biancazzurri restano dunque in zona retrocessione.

Pescara – Sampdoria

Pescara (4-3-2-1): Saio , Capellini , Altare (79′ Gravillon ), Bettella , Cagnano , Valzania (79′ Letizia ), Brugman , Acampora (67′ Meazzi ), Olzer (61′ Caligara ), Insigne , Di Nardo (79′ Russo ). In panchina. Brondbo, Oliveri, Corbo, Brandes, Graziani, Berardi, D’Errico. All. Gorgone

Sampdoria (4-3-3): Martinelli , Di Pardo , Albidgaard , Viti , Giordano (68′ Cicconi ), Conti , Esposito (68′ Ricci ), Barak (53′ Cherubini ), Begic , Brunori , Pierini (88′ Depaoli). In panchina . Ghidotti, Ferrari, Hadzikadunic, Palma, Riccio, Casalino, Coda, Soleri. All. Lombardo

Gol: 45+2 su rig. Di Nardo (P), 81′ Conti (S), 93′ Depaoli (C)

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì