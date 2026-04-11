Calcio Serie C – Alcione Milano sconfitto in casa dal Lecco: finisce 0-2

Sesto San Giovanni ( Alcione Milano – Lecco 0-2) – Vittoria esterna nell’anticipo per la Calcio Lecco, che espugna per due a zero il campo dell’Alcione Milano nella sfida valida per la ventiseiesima giornata del Girone A di Serie C. La compagine bluceleste approccia la gara con personalità e, dopo una prima fase di studio, trova subito il vantaggio: al sesto cross perfetto dalla destra di Rizzo e girata al volo, precisa e potente, di Duca nel cuore dell’area che non lascia scampo ad Agazzi. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere, e dopo due minuti gli orange sfiorano il pari su punizione dai venti metri, con Pitou calcia con forza, ma Furlan è reattivo e salva con un grande intervento. La gara resta intensa e al diciassettesimo un errore in costruzione di Metlika spalanca la porta a Bright, fermato però provvidenzialmente da Rizzo, che devia in corner. L’episodio più discusso arriva a dieci dall’intervallo: Urso anticipa Agazzi in uscita, ma il contatto successivo genera proteste, dopo revisione al FVS, l’arbitro Luongo conferma il fallo sul portiere, tra le proteste della panchina bluceleste e con l’espulsione del vice Giubilini. Nel finale di tempo gli ospiti torna a spingere: al quarantunesimo Kritta impegna Agazzi con un gran tiro da fuori, mentre nel recupero lo stesso esterno mette un pallone pericoloso in mezzo sul quale Konaté non arriva per pochi centimetri.



Alcione Milano – Lecco

Alcione (4-3-2-1): Agazzi; Pirola, Mìculi, Ciappellano, Chierichetti; Bright, Lanzi (22′ st Marconi), Muroni (37′ st Lopes); Invernizzi (37′ st Renault), Pitou (37′ st Tordini); Plescia (22′ st Morselli) (Raffaelli, Rebaudo, Olivieri, Galli, Lione, Zamparo, Tordini, Giorgeschi, Gallazzi). All. Giovanni Cusatis.

Lecco (3-4-1-2): Furlan; Rizzo, Battistini, Romani; Urso (19′ st Bonaiti), Metlika, Mallamo (29′ st Pellegrino), Kritta; Duca (38′ st Voltan); Konaté (29′ st Furrer), Sipos (19′ st Parker) (Dalmasso, Constant, Ferrini, Ndongue, Mihali, Basili, Anastasini). All. Federico Valente.

Gol: 6′ pt Duca 28′ st Bonaiti .

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore.