Calcio Serie C – Il Bra guadagna un punto importante per la salvezza contro il Campobasso: 0-0 finale

Campobasso ( Campobasso – Bra 0-0) – I Lupi sbattono sul Bra e non vanno oltre lo 0-0 al Molinari nonostante le numerose occasioni create sfumate per imprecisione, ma soprattutto per la bravura del portiere Renzetti, classe 2006, con un gran futuro davanti.Complice la bella giornata di sole, i ritmi non sono alti con il Campobasso subito in possesso palla prolungato: dopo nemmeno un minuto Padula che di testa supera l’incerto Renzetti, ma pallonetto è debole e la difesa del Bra riesce a liberare. All’8′ però i piemontesi replicano con un doppio tentativo di Brambilla su azione d’angolo respinto altrettante volte da Tantalocchi. Al 32′, il Campobasso va a millimetri dal vantaggio: palla in verticale per Padula che prova a superare in uscita Renzetti che con il corpo devia il pallone che accarezza il palo e sul fondo. Al 37′, Renzetti compie un altro prodigio su Gala che calcia da non più di 5-6 metri. Nella ripresa, il copione non cambia con i rossoblu che vanno al tiro con Magnaghi dal limite, ma la conclusione, deviata, termina in angolo a pochi centimetri dal palo. Al 60′, Zauri cambia sulla corsia sinistra con Martina al posto di Olivieri e in mediana con Agazzi per Brunet e poi al 70′ in avanti con Lombari in luogo di Magnaghi e Cristallo a destra a rilevare Pierno a destra. I Lupi alzano sì il ritmo, ma faticano a costruire azioni pulite con il Bra che regge anche nei 5 minuti di recupero e strappa un punto prezioso per la salvezza, mentre il Campobasso perde l’occasione di ipotecare il quarto posto.

Campobasso – Bra

Campobasso (3-4-1-2): Tantalocchi; Salines, Lancini (80′ Celesia), Papini; Pierno (Cristallo), Gala, Brunet (60′ Agazzi), Gargiulo, Olivieri (60′ Martina); Padula, Magnaghi (70′ Lombari). In panchina.: Rizzo, Forte, Cerretelli, Di Livio, Serra, Parisi.

All.: Zauri.

Bra (3-5-2): Renzetti; Sganzerla (60′ Capac), De Santis, Fiordaliso; Lia (30′ Maressa), Brambilla, Lionetti, La Marca, Milani; Sinani, Baldini. In panchina.: Franzini, Rottensteiner, Pretato, Tuzza, Akammadu, Armstrong, Campedelli.. All.: Bonante (Nisticò squal.)

Arbitro: Andrea Mazzer di Conegliano.