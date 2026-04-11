Calcio Serie C – Terza sconfitta per il Novara: sconfitta per 3-1 a Vicenza e playoff appesi ad un filo

Vicenza ( Vicenza – Novara 3-1) – Terza sconfitta consecutiva per 3-1 per il Novara, ottava in campionato, quarta nel girone di ritorno, quarta in trasferta per gli azzurri che al “Menti” vengono puniti oltre i propri demeriti dal Vicenza deciso a legittimare un primato mai in discussione, promosso in Serie B con sei giornate d’anticipo, ma con un solo successo nelle ultime cinque gare casalinghe, reduce dal primo stop esterno a Lecco.Gli azzurri partono decisi in avanti con Valdesi che si rende pericoloso a destra, Agyemang sulla corsia mancina. Ma al primo tentativo il “Lane” passa. Rigore concesso dopo verifica all’Fvs per un contatto in area tra Lartey e Rauti. Lo stesso attaccante (con un passato nelle giovanili del Novara) trasforma alla sinistra di Boseggia che spiazzato va a destra. Il Novara però dimostra di volersela giocare, come testimonieranno a fine gara gli otto corner per gli azzurri contro i tre per i padroni di casa. Alla mezz’ora Novara vicinissimo al pareggio con una azione manovrata, conclusa con un rasoterra di Basso che Leverbe salva sulla linea. Insiste in avanti la squadra di Dossena, che dopo una seconda verifica all’Fvs beneficia di un rigore per un evidente contatto di Caferri su Agyemang in area. Penalty che Ledonne (41′) calcia alla destra del portiere Gagno che devia. Pareggio solo rinviato di pochi minuti, ci pensa Ledonne a riscattare l’errore dal dischetto, con una conclusione chirurgica da appena fuori area che si insacca a fil di palo alla destra del portiere Gagno. Gioia di breve durata, perché nel lungo recupero della prima frazione Caferri, senza che nessun giocatore del Novara cerchi di opporsi, dal limite lascia partire una conclusione potente sul palo lontano che non lascia scampo a Boseggia. Ripresa col Vicenza che inserisce subito Stuckler che non perde tempo per lasciare la sua impronta sulla contesa, siglando la terza rete, che di fatto indirizza il risultato finale.

Vicenza – Novara

Vicenza (3-5-2): Gagno ; Cuomo , Leverbe , Sandon (18’ st Vescovi ); Caferri , Zonta (29’ st Cavion ), Carraro , Vitale (18’ st Rada ), Talarico ; Rauti (29’ st Capello ), Morra (1’ st Stuckler ). In panchina. Bianchi, Massolo, Golin, Cappelletti, Benassai, Tribuzzi. All. Carobbio (squalificato Gallo)

Novara (3-5-2): Boseggia ; Cannavaro , Lorenzini , Lartey ; Valdesi (21’ st D’Alessio ), Basso (29’ st Donadio ), Ranieri (21’ st Arboscello ), Collodel , Agyemang ; Ledonne (38’ st Lanini ), Da Graca (38’ st Alberti). In panchina. Rossetti, Andreotti, Scarpetta, Malaspina, Citi, Di Cosmo, Dell’Erba, Morosini, Cortese, Sibilio. All. Dossena

Gol: pt 9’ rig. Rauti, 45’ Ledonne, 51’ Caferri; st 2’ Stuckler

Arbitro: Marotta di Sapri