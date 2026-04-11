Festa della Polizia: 174 anni di presenza sul territorio

Tortona (AL) – La sala Remotti di Tortona ha ospitato quest’anno la celebrazione per il 174 anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, l’evento ha reso omaggio a una storia fatta di responsabilità e coraggio, simboleggiate da un video emozionale che ha illustrato il passaggio di testimone tra le vecchie e nuove generazioni di agenti. Durante l’evento è stato presentato il bilancio delle attività condotte dalla Polizia di Stato nella provincia di Alessandria, evidenziando una presenza. capillare e un contrasto efficace alla criminalità: Contrasto al crimine ( 93 arresti e 732 denunce a piede libero), violenza di genere ( 102 ammonimenti per stalking e codice rosso), Sicurezza stradale e pubblica ( 22 Daspo, 33.000 contravvenzioni elevate e il rilievo di 1.409 incidenti), Nuove frontiere e prevenzione ( operazioni significative nel sequestro di stupefacenti e un intenso lavoro della Polizia postale nel monitoraggio del web e nel contrasto alla pedopornografia). La celebrazione ha confermato il ruolo centrale della Polizia di Stato come presidio di legalità, capace di evolversi per affrontare le sfide della modernità senza mai perdere di vista il contatto umano con la cittadinanza.