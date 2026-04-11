Lite per una ricarica telefonica: morde una poliziotta ed è arrestata

Novara – Momenti di tensione nel centro di Novara quando una donna ha dato in escandescenza all’interno di un negozio di telefonia nei giorni scorsi. La cliente si era recata nel punto vendita per effettuare una ricarica telefonica ma non vedendo l’accredito sul proprio cellulare ha iniziato a chiedere spiegazioni. Di fronte alla conferma della negoziante che l’operazione era andata a buon fine, la situazione è rapidamente degenerata: la donna ha iniziato a gridare e a pretendere la restituzione del denaro. A quel punto è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia ma la donna ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, arrivando ad insultare gli agenti. Durante le fasi dell’intervento, la situazione è ulteriormente peggiorata quando la donna ha morso la mano della poliziotta. Per questi motivi è stata arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.