Pallavolo Serie B1 – Vittoria al tre-break per l’Alessandria Volley: battuta Villa Cortese Milano

Alessandria ( Alessandria Volley – Villa Cortese Milano 3-2) – L’Acrobatica trova la vittoria contro la diretta concorrente per la promozione in A3, Villa Cortese Milano. Un successo sudato, ottenuto al quinto set, dove lo sforzo dell’intero gruppo è stato premiato con la conquista di punti pesantissimi in ottica prossima stagione. Nel primo set le padrone di casa soffrono il muro delle avversarie che fermano molte giocate in attacco delle rivali. Dopo un periodo cin cui si è proceduto punto a punto ecco che le alessandrine portano a casa il set per 25-23. Nel secondo comanda Villa Cortese che va avanti all’inizio e mantiene il vantaggio sulle avversarie chiudendo il set sul 18-25. Il terzo e il quarto set sono combattutissimi ma ad avere la meglio nel terzo sono le ragazze di coach Napolitano per 27-25, mentre nel quarto la spuntano le ospiti per 23-25. Nel tre-break l’Alessandria volley si porta avanti per 10-8 per poi vincere la gara sul 15-10.

Alessandria Volley – Villa Cortese Milano

Parziali: 25-23/ 18-25/27-25/23-25/15-10

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R. marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano

Villa Cortese Milano: 8 Fellegara, 9 Lualdi, 18 Ratti, 1 Baldizzone, 3 Citterio, 6 Elli, 7 Camurri, 22 Venegoni, 5 Pozzi, 10 Biasi, 12 Shpuza, 2 Franchi, 11 Sacchetti. Coach Lualdi