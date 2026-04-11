Treno in avaria alla periferia di Vercelli, 400 persone bloccate a bordo: disagi per i pendolari

Vercelli – Nuovi disagi per i pendolari piemontesi e biellesi. Dopo le 18.30 di ieri, 10 Aprile, i vigili del fuoco di Vercelli, rientrando da un precedente intervento, sono stati inviati a circa 500 metri dalla stazione di Vercelli per un treno in avaria. L’intervento si è reso necessario per un guasto tecnico che ha bloccato il convoglio con circa 400 persone a bordo. Il personale ha fornito assistenza durante il trasferimento dei passeggeri dal treno in avaria ad un altro convoglio, con particolare attenzione alle persone con disabilità, a chi ha accusato malori, agli anziani e ai minori. Il treno di supporto ha poi trasportato i passeggeri alla stazione di Vercelli. Sul posto erano presenti anche pattuglie della Polfer e i sanitari della Croce Rossa. Il guasto ha causato rallentamenti alla circolazione dei treni, con forti ritardi fino a 60 minuti lungo la tratta Milano – Torino, come riportato da molti pendolari della provincia. Anche il giorno prima si erano registrati disagi sulla stessa linea ferroviaria: in quel caso, era avvenuto un guasto ad un treno fra i comuni di Livorno Ferraris e Bianzè.