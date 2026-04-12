Calcio Eccellenza – l’Alessandria non si ferma più: vittoria anche a Chieri grazie alla doppietta di Cirio

Chieri ( Chieri – Alessandria 2-1) – L’Alessandria, già campione, continua a vincere e lo fa anche sul campo del Chieri, imponendosi 2-1 grazie a una doppietta di Cirio, protagonista assoluto del pomeriggio. Una vittoria che conferma la forza dei Grigi, capaci di approcciare la gara con la solita intensità e di indirizzarla già nei primi quarantacinque minuti. Cirio, un primo tempo da protagonista. L’avvio è tutto di marca alessandrina. La squadra di Merlo prende subito il controllo del gioco, crea occasioni e spinge con continuità. Il vantaggio arriva al 31’: corner di Grandoni e incornata vincente di Cirio, che anticipa tutti e porta avanti i suoi. È il segnale di una supremazia chiara, che pochi minuti dopo si trasforma in raddoppio. Al 41’, ancora Cirio, ancora decisivo. Azione sviluppata sulla sinistra, palla in mezzo e tocco che vale il 2-0. Un uno-due che sembra chiudere la partita. Il Chieri reagisce, ma non basta. Prima dell’intervallo, però, il Chieri riesce a riaprire i giochi. Al 45’ arriva un calcio di rigore per fallo di mano in area: Benussi dal dischetto non sbaglia e accorcia le distanze.Nel secondo tempo l’Alessandria abbassa leggermente i ritmi, gestendo il vantaggio con ordine e concedendo poco agli avversari. Il Chieri prova a spingere, ma senza creare vere occasioni nitide. I Grigi controllano, amministrano e portano a casa l’ennesimo successo di una stagione dominata.

Chieri – Alessandria

Chieri: Faccioli; Sicilia, F.Castagna, Ajmar, Benucci, Tonini, Mammarella, Fragomeni, Ponsat, De Santi, Ampese. In panchina.: Colsanto, D.Castagna, Spinelli, Manfredi, Demo, Caputi, Greco, Rega, Alhijjawi. All.: Berta

Alessandria: Colla, Cociobanu (24′ pt Vanegas), Cesaretti, Nicco (14′ st Pellegrini), Diop (14′ st Piana), Grandoni, Cargiolli, Cirio (14′ st Tos), Ventre (28′ st Picone), T. Merlo, Nani. În panchina.: Menino, Laureana, Morganti, Costanzo. All.: Alberto Merlo

Gol: pt 31′ e 41′ Cirio, 45′ rig. Benucci

Arbitro: Tripaldi di Cuneo