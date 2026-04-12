Calcio Serie A – Il Genoa batte il Sassuolo e si avvicina alla salvezza

Genova ( Genoa – Sassuolo 2-1) – Nella trentaduesima giornata di Serie A, il Genoa batte 2-1 il Sassuolo e ipoteca la salvezza. I rossoblù passano in vantaggio al 18′ con Malinovskyi, che con uno splendido sinistro la mette a fil di palo. Ma l’episodio più incredibile accade all’intervallo: Ellertsson e Berardi, mentre si dirigono negli spogliatoi del Ferraris, scatenano una rissa e vengono espulsi. Al rientro in campo, dopo i cambi di De Rossi, Koné (57′) pareggia ribadendo in rete dopo la parata di Bijlow sul colpo di testa di Muharemovic. All’84’, però, la decidono proprio i nuovi volti: Messias entra in area dalla destra e mette dentro per Ekuban, che da pochi passi segna il gol da tre punti. Grifone a quota 36, a +9 sul terzultimo posto, mentre Grosso resta a 42.

Genoa – Sassuolo

Genoa (3-4-2-1): Bijlow ; Marcandalli , Østigård , Vasquez ; Ellertsson , Frendrup , Malinovskyi (10′ st Masini ), Sabelli (42′ st Otoa ); Baldanzi (10′ st Martin ), Vitinha (30′ st Messias ); Colombo (10′ st Ekuban ). In panchina.: Leali, Sommariva, Amorim, Zätterström, Ekhator, Klisys, Grossi, Latif. All.: De Rossi

Sassuolo (4-3-3): Muric ; Walukiewicz (22′ st Coulibaly ), Idzes , Muharemovic , Doig (36′ st Lipani ); Thorstvedt , Matic (22′ st Volpato ), Koné (42′ st Moro ); Berardi , Pinamonti (36′ st Iannoni ), Laurienté . In panchina.: Satalino, Turati, Zacchi, Nzola, Fadera, Frangella, Pedro Felipe. All.: Grosso

Gol: 18′ Malinovskyi , 12′ st Koné , 39′ st Ekuban

Arbitro: Rapuano