Calcio Serie A – L’Inter mette una seria ipoteca sul campionato: battuto 3-4 il Como in rimonta

Como ( Como – Inter 3-4) – La 32a giornata potrebbe rappresentare il definitivo punto di svolta di una Serie A che sembra sempre più vicina a tingersi di Nerazzurro. Nella giornata che vede frenare il Napoli (1-1 a Parma) e cadere il Milan (ko con l’Udinese), Chivu e i suoi non sbagliano, ribaltando una partita che sembrava persa col Como: gol, spettacolo e tanti cartellini gialli nella vittoria interista per 4-3. Sotto gli occhi di Henry e Varane, il Como inizia con quattro giocatori offensivi e aggredisce sin dal via l’Inter, pur senza creare grossi pericoli nei primi minuti. Sommer trema sull’occasione sprecata da Perrone e Valle, che poi la sblocca al 36′: brutta respinta dello svizzero su Nico Paz, il terzino insacca in tap-in. Proprio il fantasista argentino sigla il bis al 45′, ma l’Inter si risveglia nel recupero: cross di Barella e gol di Thuram (46′ pt). Proprio da qui nasce la rimonta di un’Inter che entra con grandissima cattiveria nella ripresa, pareggiando grazie a un clamoroso errore congiunto di Kempf e Butez: retropassaggio corto e palla che rimane lì, Thuram beffa il portiere col pallonetto per il 2-2 al 49′. Qui ha inizio il Dumfries-show, che consente all’Inter di calare il poker con due incursioni dell’olandese, ma non è finita: Da Cunha accorcia su rigore (89′) e Jacobo Ramon colpisce la traversa nel recupero. Chivu esulta e vola a +9 sul Napoli, quando mancano sei turni al termine: potrebbe essere la fuga-scudetto, mentre il Como viene scavalcato dalla Juventus ed è quinto.

Como – inter

Como (4-2-3-1) – Butez; van der Brempt (22′ st Smolcic), Diego Carlos (1′ st Jacobo Ramon), Kempf, Alex Valle (35′ st Alberto Moreno); Sergi Roberto (1′ st Da Cunha), Perrone; Diao (35′ st Morata), Nico Paz, Baturina; Douvikas. În panchina: Törnqvist, Vigorito, Čavlina, Goldaniga, Caqueret, Jesus Rodriguez, Kühn, Vojvoda, De Paoli. All. Fabregas.

Inter (3-5-2) – Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (1′ st Carlos Augusto); Dumfries, Barella (33′ st Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (11′ st Sucic), Dimarco (11′ st Luis Henrique); Esposito (11′ st Bonny), Thuram. In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Diouf, Darmian, Mosconi. All. Chivu.

Gol: 36′ Alex Valle , 45′ Nico Paz , 46′ pt e 4′ st Thuram , 13′ st e 27′ st Dumfries , 44′ st Da Cunha rig. .

Arbitro: Massa.