Calcio Serie C – Sconfitta per l’Inter U23 in casa contro l’Arzignano: per i playoff ci sarà da sudare

Monza ( Inter U23 – Arzignano V 0-1) – Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive dell’Inter U23: i nerazzurri perdono in casa contro l’Arzignano e rimangono al nono posto in classifica, ancora in zona playoff. 0-1 il risultato finale, con i veneti che si impongono grazie al gol di Cariolato nella ripresa. I ragazzi di Vecchi, poco brillanti e raramente incisivi sotto porta, possono recriminare per la traversa colpita in pieno recupero dal rientrante La Gumina.Avvio abbastanza positivo dei nerazzurri che creano qualche occasione con Zuberek e Spinaccè, senza spaventare più di tanto il portiere ospite. Verso la metà del primo tempo cresce l’Arzignano: prima Bernardi impegna Melgrati, poi Stante è fondamentale in chiusura su Nanni. Il capitano dell’Inter U23 è ancora più decisivo alla mezz’ora quando salva sulla linea la conclusione di Lakti che aveva scavalcato Melgrati in uscita. Primo tempo che si chiude quindi con poche occasioni e zero gol. L’avvio della ripresa ricalca più o meno quello del primo tempo: i nerazzurri provano a creare qualcosa, ma l’unica vera occasione è un tiro dal limite di Kaczmarski che termina alto. Sembra regnare l’equilibrio, ma poco dopo l’ora di gioco arriva il gol che decide il match: cross dalla sinistra di Bernardi, la palla attraversa tutta l’area di rigore e sul secondo palo irrompe Cariolato che non ha difficoltà nel battere Melgrati da pochi passi. Le speranze dell’Inter U23 si spengono in pieno recupero, quando solo la sfortuna ferma i ragazzi di Vecchi: Manfrin è bravo a respingere la conclusione dal limite di Berenbruch, non potrebbe nulla sul tap-in di La Gumina che si stampa clamorosamente sulla traversa. È l’ultima emozione del match che termina quindi 0-1 per l’Arzignano: i nerazzurri rimangono in zona playoff, ma dovranno fare punti nelle ultime due giornate per avere la certezza matematica di partecipare alla postseason.

Inter U23 – Arzignano

Inter U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante (C), 5 Alexiou; 25 David (76′ 20 La Gumina), 37 Kaczmarski (84′ 4 Zanchetta), 8 Fiordilino (65′ 14 Bovo), 9 Topalovic (65′ 44 Berenbruch), 3 Cocchi (65′ 21 Zouin); 35 Zuberek, 7 Spinaccè. In panchina: 12 Raimondi, 41 Galliera, 16 Venturini, 19 Prestia, 39 Bovio, 86 Jakirovic. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arzignano V (3-5-2): 22 Manfrin; 26 Boccia, 57 Milillo, 33 Boffelli (C); 13 Cariolato, 6 Lakti, 15 Bianchi (70′ 16 Moretti), 17 Castegnaro, 23 Bernardi; 9 Mattioli (61′ 7 Lanzi), 32 Nanni (82′ 18 Perini). In panchina: 1 Bertini, 12 Lotto, 21 Cotoarba, 25 Spaggiari, 47 Jamali, 90 Nwach

Gol: 62′ Cariolato.

Arbitro: David Kovacevic (sez. Arco Riva)