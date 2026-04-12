Calcio Serie C – Vittoria della Juventus U23 sul Guidonia: decide la sfida il classe 2007 Licina

Alessandria ( Juventus U23 – Guidonia Montecelio 1-0) – Vittoria meritata per la Juventus U23 che batte il Guidonia per 1-0 grazie alla rete del migliore in campo Licina. Al 7′ Guidonia vicino al gol: sugli sviluppi di un corner, Sopavone va al tiro, ma Van Aarle respinge provvidenzialmente sulla linea di porta e salva il risultato. Al 38′ pericolosi i Bianconeri: sugli sviluppi di un corner, Faticanti va al tiro, ma Stellato è bravo a respingere e a mantenere il risultato in parità. Dopo un inizio spumeggiante del Guidonia che è andato vicinissimo alla rete in un paio di occasioni è stata la Juve poi durante il corso della prima frazione di gioco a prendere campo sugli avversari e a cercare di trovare il vantaggio avendo supremazia territoriale sugli ospiti. Al 61′ la Juventus U23 passa in vantaggio: Licina lascia partire un sinistro potente e preciso che si infila sotto l’incrocio. Al 74′, dopo aver a lungo difeso, il Guidonia torna a farsi vedere in avanti con Tessiore, che prova la giocata spettacolare con un destro al volo da circa venticinque metri, ma la conclusione finisce ampiamente fuori. Al 79′ di nuovo pericolosa la Juventus U23: Licina sfiora la doppietta con un sinistro di grande qualità che però si spegne sul fondo. AL 90’il tecnico Ginestra chiede un penalty per un contatto in area tra Sannipoli e Brugarello: dopo la visione del replay l’arbitro lascia correre.

Juventus U23 – Guidonia Montecelio

Juventus U23: 1 Scaglia, 2 Savio, 3 F.Scaglia, 4 Van Arle, 5 Pagnucco ( 90’Brugarello), 6 Faticanti, 7 Macca ( 90’Mazur), 8 Puczka, 9 Licina (81′ Amaradio), 19 Oboavwoduo ( 62′ Anghele), 11 Guerra. All. Brambilla

Guidonia Montecelio: 1 Stellato, 5 Zappella, 4 Frascatore, 3 Mulè, 2 Viteritti, 8 Santoro, 7 Tessiore ( 76′ Russo), 6 Franchini (78′ Errigo), 10 Spavone (65’Tounkara), 9 Starita ( 86′ Sannipoli), 11 Zuppel . All. Ginestra

Gol: st 61′ Licina

Arbitro: Esposito di Napoli