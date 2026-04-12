Calcio Serie D – Derthona, colpo a Sanremo: vittoria pesante ma la salvezza non è ancora sicura

Sanremo ( Sanremese – Derthona 1-2) – C’è una squadra che lontano da casa sa trasformarsi. È il Derthona, che espugna il “Comunale” di Sanremo battendo la Sanremese 2-1 e confermandosi una delle realtà più sorprendenti del girone per rendimento in trasferta. Un successo pesante, costruito con cinismo e carattere, che però non basta ancora per mettere al sicuro la stagione. Perché, nonostante la vittoria, i leoncelli restano a soli due punti dalla zona playout. Un colpo da squadra vera. Eppure, lontano da Tortona, il Derthona continua a volare. I numeri parlano chiaro: in una classifica limitata alle sole gare esterne, i bianconeri sarebbero addirittura quarti. L’avvio è tutto della Sanremese, che prende in mano il gioco e crea diverse situazioni pericolose, senza però trovare il gol. Il Derthona soffre, si compatta e aspetta il momento giusto. Il vantaggio arriva al 39’: conclusione di Scalzi respinta da Bohli, sulla ribattuta è Buongiorno il più rapido di tutti a firmare l’1-0. La risposta della Sanremese è immediata e arriva proprio allo scadere del primo tempo: cross dalla destra e inserimento perfetto di Grosso, che ristabilisce la parità. Il colpo decisivo. L’equilibrio dura pochissimo nella ripresa. Al 47’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Derthona torna avanti con Gagliardi Torriero, che trova il varco giusto e batte ancora Bohli.

Sanremese – Derthona

Sanremese (3-5-2): Bohli (7′ st Licata), Rota, Garcia (39′ st Osuji), Girgi, Grosso, Cavaliere, Nguegang (14′ st Cipriani), Andreis (14′ st Gagliardi), Fofana, Mbakogu (22′ st Moreo), Djorkaeff. In panchina: Di Fino, Bregliano, Monticone, Anzalone All.: Marco Banchini

Derthona (4-4-2): Cizza, De Simone, Gagliardi Torriero, Gilli, Arcidiacono, Gerbino, Disegni, Perez, Tocila (25′ st La Cava), Scalzi (1′ st Farrauto), Buongiorno. In panchina: Mandrino, Benedetti, Atzeni, Screpis, Taverna, Patti, Pici. All.: Pietro Buttu

Gol: 39′ Buongiorno , 44′ Grosso , 1’st Gagliardi T.