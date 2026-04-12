Calcio Serie D – La Valenzana pareggia 1-1 con il Gozzano

Valenza ( Valenzana – Gozzano 1-1) – Termina in pareggio la sfida odierna tra Valenzana Mado e Gozzano. Un punto che alla fine permette ad entrambe le squadre di muovere la propria classifica con i rossoblù di mister Luca Pellegrini che salgono a quota 42 punti mentre il Gozzano si porta a quota 33 rimanendo in zona playout.Al 7′ sugli sviluppi di un corner la Valenzana passa in vantaggio: tiro di Montini, Aiolfi para ma il più lesto di tutti è Chelli che da due passi non sbaglia il tap-in. Il Gozzano risponde con due tiri di Carollo prima e Hoxha poi che però non inquadrano la porta. Al 28′ la Valenzana va vicina al raddoppio: Sammouni serve Montini che colpisce il palo. Nel recupero della prima frazione invece il Gozzano pareggia grazie al tap-in vincente di Lettieri dopo una respinta corta di Sattanino. Nella ripresa al 9′ Sammouni rischia l’autorete, ma Sattanino è attento a sventare il pericolo. La Valenzana ci prova con Doria e Palazzolo, che però non trovano lo specchio della porta mentre Sattanino para la conclusione di Sangiorgio. La Valenzana attacca a testa bassa, ma non riesce a sfondare il muro del Gozzano che nel finale si fa vedere in avanti con un tiro di Sangiorgio che però viene interttato da Sattanino. Finisce 1-1.

Valenzana – Gozzano

Valenzana (4-4-2): Sattanino; Ciletta, Venneri, Chelli (34′ st Torre), Sammouni; Borgna (36′ st Carnovale), Palazzolo, Greco, Maione; Montini (13′ st Lusha), Doria (34′ st Ciliberto). In panchina. Losa, Ceccarini, Massaro, Toniato, Battista. All. Pellegrini

Gozzano (3-4-1-2): Aiolfi; Ornaghi, Dalmasso, Masetti; Sarpa, Carollo (29′ st Areco), Bianchi, Hoxha (13′ st Sangiorgio); Lettieri; Pavesi, Romairone. In panchina. Mora, Gemelli, Ahayaoui, Pennati, Pigato, Frandi, Monteleone. All. Lunardon

Gol: pt 40′ Buongiorno, 44′ Grosso; st 10′ Gagliardi Torriero

Arbitro: Kumbulla di Verona