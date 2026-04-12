Colto da un malore al Luna Park: soccorso e portato in ospedale

Alessandria – Nella notte di Sabato, intorno alla mezzanotte, al Luna Park di Alessandria un uomo ha accusato un malore. Immediato l’allarme ai soccorsi. L’uomo è stato prontamente assistito dai giostrai e da alcune persone presenti, tra cui un dipendente della Croce Rossa che si trovava con alcuni amici al Luna Park, che ha effettuato il massaggio cardiaco. L’area vicino all’attrazione è stata rapidamente liberata e delimitata per consentire l’intervento del personale del 118, arrivato sul posto insieme ai Carabinieri. Le manovre di soccorso sono poi proseguite per lunghi minuti sotto gli occhi preoccupati delle persone presenti. Dopo le prime cure, l’uomo è stato stabilizzato dal personale del 118 e poi trasportato in ospedale. Al momento non sono ancora note le sue condizioni.