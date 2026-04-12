Guida in stato di ebbrezza e con un grosso bastone in auto: doppia denuncia per un ragazzo di 25 anni

Alassio (SV) – Erano da poco passate le 8 del mattino e il 25enne, originario di Torino, viaggiava per le strade del centro della città ligure a bordo di un’auto di grossa cilindrata, presa a noleggio. All’alt degli agenti della polizia locale, il ragazzo è parso subito poco lucido innescando un sospetto poi confermato dall’alcoltest a cui è stato sottoposto: positivo con una concentrazione di 1g/l di alcol nel sangue. Successivamente è scattato un più approfondito controllo all’interno dell’auto che ha portato al ritrovamento di un grosso bastone estensibile, con anima in acciaio. A fronte delle irregolarità il 25enne è stato denunciato: una doppia segnalazione all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza e detenzione di armi.