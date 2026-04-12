Incendio e aggressione nel carcere di Marassi: tensione alle stelle

Genova – Erano da poco passate le 8 del mattino e il 25enne, originario di Torino, viaggiava per le strade del centro della città ligure a bordo di un’auto di grossa cilindrata, presa a noleggio. All’alt degli agenti della polizia locale, il ragazzo è parso subito poco lucido innescando un sospetto poi confermato dall’alcoltest a cui è stato sottoposto: positivo con una concentrazione di 1g/l di alcol nel sangue. Successivamente è scattato un più approfondito controllo all’interno dell’auto che ha portato al ritrovamento di un grosso bastone estensibile, con anima in acciaio. A fronte delle irregolarità il 25enne è stato denunciato: una doppia segnalazione all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza e detenzione di armi. Un detenuto di 31 anni, proveniente da Torino e trasferito da Cuneo, ha incendiato la propria cella. Subito dopo, si è rifugiato nel bagno mentre le fiamme si propagavano. Il rogo ha coinvolto altri tre detenuti presenti nella stanza. Il fumo denso ha reso difficili le operazioni di soccorso. Gli agenti della Polizia Penitenziaria sono intervenuti rapidamente e hanno evacuato tutti i presenti, compreso l’autore del gesto.Parallelamente, nello stesso reparto, un detenuto di origine marocchina nato nel 1999 ha aggredito un agente. Il colpo, sferrato al volto, ha richiesto il trasferimento immediato del poliziotto al pronto soccorso. I medici hanno stabilito una prognosi di cinque giorni.