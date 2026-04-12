Pallacanestro Serie A2- Rimini cresce alla distanza e piega l’Urania Milano

Rimini ( Rimini – Urania Milano 89-75) – La Dole Rimini supera l’Urania Milano dopo un primo tempo complicato e un secondo tempo di maggiore controllo. Decisivi Marini e Sankare e il buon impatto del neo arrivato Porter all’esordio in Biancorosso. I migliori marcatori sono: Morse con 22 punti, Marini con 21, Gentile con 14 mentre Denegri, Sankare e Camara chiudono a quota 13. Rimini soffre a rimbalzo, a trova più precisione all’arco e cambia passo nella ripresa. Milano parte meglio e resta avanti per tutto il primo tempo, toccando anche il più 10 andando all’intervallo sul 39-44. Milano si appoggia soprattutto a Morse, Gentile e Amato, mentre Rimini resta in scia con Marini, Sankare e qualche fiammata del nuovo arrivato Porter. La scvolta arriva nel terzo quarto, quando la Dole firma il sorpasso on un parziale di 27-14 e costruisce l’inerzia che poi difende fino alla fine. Nell’ultimo periodo Rimini allaunga in modo definitivo, sfrutta l’energia del Flaminio chiude sul più 14, continuando la corsa verso i playoff diretti.

Rimini – Urania Milano

Parziali: 19-24/ 20-20/27-14/23-17

Dole Basket Rimini: Pierpaolo Marini 21 (4/6, 3/5), Davide Denegri 13 (1/4, 3/6), Gora Camara 13 (5/7, 0/0), Assane Sankare 13 (4/7, 0/0), Zahir Porter 12 (1/5, 2/6), Giovanni Tomassini 6 (0/2, 2/7), Alessandro Simioni 5 (1/1, 1/3), Stefano Saccoccia 4 (2/3, 0/1), Ivan Alipiev 2 (1/4, 0/2), Giacomo Leardini 0 (0/1, 0/1), Luca Pollone 0 (0/0, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0).

Wegreenit Urania Milano: Anthony Morse 22 (7/11, 0/1), Alessandro Gentile 14 (6/12, 0/0), Ion Lupusor 11 (3/5, 0/3), Andrea Amato 9 (1/5, 1/5), Matteo Cavallero 7 (2/4, 1/2), Gherardo Sabatini 7 (0/3, 2/3), Alessandro Morgillo 4 (2/2, 0/0), Ursulo D’almeida 1 (0/2, 0/2), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Gabriele Calvio 0 (0/0, 0/0).