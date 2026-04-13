Calcio Serie C – Sconfitta pesante per la Pro Vercelli: vince il Renate 2-1

Meda ( Renate – Pro Vercelli 2-1) – Un risultato amaro in una partita decisa dagli episodi: un 2-1 che non chiude matematicamente il discorso playoff ma rende la rincorsa quasi impossibile. Al 15° il Renate passa: un’azione sulla sinistra porta a un cross al centro raccolto di testa da Karlsson, che insacca a fil di palo. Dopo il gol la partita si cristallizza senza grossi pericoli da entrambe le parti. Al 38° altra azione pericolosa del Renate, che si conclude di poco a lato; la Pro risponde subito con Iotti, che calcia sopra la traversa. Al 44° nuova azione vercellese con El Bouchataoui che va al tiro dopo una serie di rimpalli, ma viene fermato dall’estremo difensore renatese. Negli ultimi minuti le casacche bianche cercano il pareggio, ma il primo tempo si chiude 1-0 per la squadra di casa. Al 67° arriva la fotografia della partita: dopo un’azione prolungata, Akpa Akpro calcia a botta sicura da pochi passi e viene murato. Due minuti dopo, al 69°, il Renate conquista un calcio di rigore dubbio nell’area vercellese, confermato dal FVS: Calí trasforma e porta il risultato sul 2-0. All’80° Asane Sow sblocca l’attacco vercellese con un tiro sul secondo palo che sorprende Bartoccioni e riapre la partita. Tre minuti dopo il Renate sembra chiudere definitivamente i conti con De Leo, che insacca con un bel diagonale, facendo esplodere i tifosi in cori contro le scelte di Santoni sui giovani. La panchina vercellese chiede però il FVS, che porta all’annullamento della rete: si rimane sul 2-1.

Renate – Pro Vercelli

Renate (3-5-2): Bartoccioni; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Delcarro, Calì (dal 93′ Muhameti), Vassallo (dal 71′ De Zen), Bonetti, Vesentini (dal 71′ Ruiz Giraldo); Karlsson (dal 78′ De Leo), Ekuban (dal 46′ Anelli). In panchina: A. Rossi, Gardoni, G. Rossi, Esposito, Ori, Ziu, Mastromonaco, Fall. All. Foschi.

Pro Vercelli(4-3-3): Livieri; Piran (dal 69′ O. Sow), Marchetti, Regonesi, Carosso (dal 69′ Clemente); El Bouchataoui (dall’80’ Burruano), Iotti, Huiberts (dal 46′ Boufandar); Akpa Akpro (dall’80’ Satriano), Comi, A. Sow. In panchina: Rosin, Del Favero, Mallahi, Ronchi, Perotti, Pino. All. Santoni.

Gol: 15′ Karlsson , 64′ rig. Calì, 79′ A. Sow

Arbitro: Sig. Andrea Palmieri di Brindisi