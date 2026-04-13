Denunciato uomo di 60 anni: era alla guida ubriaco di uno scuolabus

Pozzolo Fornigaro (AL) – I Carabinieri della Stazione di Pozzolo Formigaro hanno intercettato uno scuolabus comunale il cui andamento ha destato immediata preoccupazione. Il mezzo procedeva lungo la carreggiata con manovre incerte e palesi sbandamenti. A bordo alcuni studenti minorenni che stavano rientrando a casa al termine delle lezioni. Durante il controllo, la pattuglia ha riscontrato nel conducente segnali inequivocabili di alterazione psicofisica. Per gestire la situazione con la massima cautela e non allarmare i ragazzi, è intervenuto un secondo equipaggio dei Carabinieri, che si è occupato di contattare i familiari e organizzare il rientro in sicurezza dei minori. Dalle verifiche condotte è emerso inoltre che il conducente – un 60enne – era stato già protagonista di un episodio analogo due anni fa, occasione in cui era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Alla luce della recidiva e della gravità della condotta, i Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.