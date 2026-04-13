Incidente nell’ovadese: statale 456 del Turchino temporaneamente chiusa

Ovada (AL) – Verso le 8 di questa mattina si sono scontrate due auto su via Voltri a Ovada, per fortuna senza gravi conseguenze. Sul posto i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. A causa dell’incidente è stata temporaneamente chiusa la strada statale 456 del Turchino al km 71,200, all’altezza di Ovada. Nel sinistro che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti, uno in codice giallo e un altro in codice verde. Sul posto anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento.