La “Krumiri Rossi” di Casale passa a Compagnia del Gusto Holding S.p.A. di Torino

Casale Monferrato (AL) – La ditta Krumiri Rossi, icona dolciaria di Casale Monferrato fondata nel 1878 dalla famiglia Portinaro, passa alla Compagnia del Gusto Holding S.p.A. di Torino che ha acquisito il 100% dell’azienda dalla famiglia Portinaro, custode per generazioni della ricetta e dell’identità del celebre biscotto. Fondata alla fine dell’Ottocento, la “Krumiri Rossi” è un esempio di artigianalità italiana la cui reputazione si è costruita nel tempo su pochi, solidi pilastri: qualità delle materie prime, lavorazione manuale e un legame profondo con il territorio. Il nuovo piano industriale prevede il rafforzamento della struttura organizzativa, l’espansione della rete distributiva, lo sviluppo di nuove opportunità commerciali e un deciso impulso all’internazionalizzazione. Tutto questo, assicurano i nuovi proprietari, mantenendo intatti identità, ricetta, processo produttivo e occupazione a Casale Monferrato.