Pompa di gasolio erogava il 5% in meno rispetto a quanto indicato dal display

Cuneo – Da una pompa di gasolio usciva il 5% in meno di quanto indicato dal display. La Guardia di Finanza ha sequestrato la “colonnina fraudolenta”. I controlli sono stati effettuati per tre misurazioni sul quantitativo erogato ed è stato riscontrato uno scostamento ben al di sopra dello 0,75% rispetto al consentito. I militari hanno apposto i sigilli alla colonnina a tutela dei consumatori e hanno segnalato all’autorità giudiziaria il titolare per “Frode nell’esercizio del commercio”. I controlli hanno riscontrato anche irregolarità in altre pompe di benzina della zona in quanto due distributori non avevano comunicato al Ministero i prezzi dei prodotti energetici, mentre sette impianti non avevano correttamente esposto – in maniera visibile – i prezzi al consumo o non avevano aggiornato le comunicazioni sul portale “Osservaprezzi carburanti”.